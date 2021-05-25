Байден закликав звільнити опозиціонера Протасевича

Аня Мартинюк 25 травня 2021, 08:36

Він засудив дії Мінська.

Новину передає «Преса України».

Американський президент Джо Байден відреагував на вимушену посадку літака Ryanair в Мінську, в результаті чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича. За словами Байдена, це пряма образа міжнародних норм.

Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому.

«Примусове перенаправлення Білоруссю комерційного рейсу Ryanair, що летить між двома країнами-членами Європейського Союзу, а також подальші висилка і арешт Рамана Пратасевича, білоруського журналіста, що виїжджає за кордон, є прямим порушенням міжнародних норм. Сполучені Штати рішуче засуджують як переадресацію літака, так і подальше затримання і арешт пана Пратасевіча. Цей обурливий інцидент і відео, яке пан Пратасевич, судячи з усього, зняв під примусом, є ганебним нападом як на політичне інакомислення, так і на свободу преси», - йдеться у заяві.

В результаті США приєдналися до країн світу, які закликали звільнити білоруського опозиціонера.