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Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність

Аня Мартинюк 24 травня 2021, 12:46
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Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність

Подія відбулась в ході форуму «Україна 30. Земля».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 травня, український лідер Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30. Земля" поставив свій підпис під законом №2194 про передачу сільгоспземель з державної в комунальну власність.

«Закон №2194, який докорінно змінює землевпорядкування нашої держави і який називають земельної конституцією. Це закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть в своєму житті не бачив», - заявив президент.

Зеленський наголосив, цей закон необхідний для завершення земельної реформи в Україні. 

  

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