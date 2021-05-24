Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель в комунальну власність

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Подія відбулась в ході форуму «Україна 30. Земля».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 травня, український лідер Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30. Земля" поставив свій підпис під законом №2194 про передачу сільгоспземель з державної в комунальну власність.
«Закон №2194, який докорінно змінює землевпорядкування нашої держави і який називають земельної конституцією. Це закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть в своєму житті не бачив», - заявив президент.
Зеленський наголосив, цей закон необхідний для завершення земельної реформи в Україні.
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