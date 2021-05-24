У Зеленського розповіли, як треба карати за інцидент з рейсом Ryanair

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Так, українська сторона виступає за санкції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 травня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зробив важливу заяву. За його словами, інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську є прямим проявом тероризму.
За його словами, варто застосувати санкції щодо Білорусі або до «авторів цього сценарію».
«Примус пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом «про мінування» і під конвоєм військової авіації - безумовний і демонстративний виклик сучасного світу. Очевидно також, що цей фантастичний за цинізмом і витонченості акт нинішньої білоруської держави вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки. Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції по відношенню до авторів даного єзуїтського сценарію», - зазначив Подоляк.
Він додав, що такі дії створюють смертоносні інциденти. Як відомо, 23 травня літак Ryanair, здійснюючи рейс Афіни-Вільнюс, сів у Мінську. Було повідомлення про мінування. В результаті таким чином було затримано одного із засновників опозиційного білоруського телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
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