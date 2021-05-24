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У Грузії тиждень простоюють заводи «Боржомі»

Аня Мартинюк 24 травня 2021, 11:35
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У Грузії тиждень простоюють заводи «Боржомі»

Страйкують робочі. 

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, у Грузії тиждень не працює завод з виробництва мінеральної води «Боржомі». Співробітники підприємства страйкують. Їх вимога – підвищення зарплат на 50%, оплата понаднормових та достойні вихідні.

Як відомо, страйк стартував 18 травня. За попередніми даними, до страйку приєдналося близько 350 робочих. У компанії тим часом заявили, що не готові значно підняти зарплату працівникам.

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