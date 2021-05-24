У Грузії тиждень простоюють заводи «Боржомі»

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Страйкують робочі.
Новину передає «Преса України».
За даними іноземних ЗМІ, у Грузії тиждень не працює завод з виробництва мінеральної води «Боржомі». Співробітники підприємства страйкують. Їх вимога – підвищення зарплат на 50%, оплата понаднормових та достойні вихідні.
Як відомо, страйк стартував 18 травня. За попередніми даними, до страйку приєдналося близько 350 робочих. У компанії тим часом заявили, що не готові значно підняти зарплату працівникам.
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