Вінницька область - єдина «зелена» коронавірусна зона

Аня Мартинюк 24 травня 2021, 10:58

Також в Україні одна область в «помаранчевій» зоні.

Новину передає «Преса України».

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 24 травня всі регіони України знаходяться в «жовтій» зоні карантину. Винятком є Донецька область, яка у «помаранчевій» зоні, та Вінницька область, яка у «зеленій» зоні.

Варто зазначити, що у Вінницькій області коефіцієнт виявлення випадків інфікування на коронавірсну інфекцію протягом останніх 3 днів тримається на рівні нижче 5%.

У Донецькій відсоток від епідпорогу перевищує 100%.