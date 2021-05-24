Вінницька область - єдина «зелена» коронавірусна зона

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Також в Україні одна область в «помаранчевій» зоні.
Новину передає «Преса України».
За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 24 травня всі регіони України знаходяться в «жовтій» зоні карантину. Винятком є Донецька область, яка у «помаранчевій» зоні, та Вінницька область, яка у «зеленій» зоні.
Варто зазначити, що у Вінницькій області коефіцієнт виявлення випадків інфікування на коронавірсну інфекцію протягом останніх 3 днів тримається на рівні нижче 5%.
У Донецькій відсоток від епідпорогу перевищує 100%.
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10:18: У 2020 році українці оформили найменше закордонних паспортів
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