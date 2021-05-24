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У 2020 році українці оформили найменше закордонних паспортів

Аня Мартинюк 24 травня 2021, 10:18
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У 2020 році українці оформили найменше закордонних паспортів

За останні 5 років. 

Новину передає «Преса України».

За даними Опендатабот, у 2020 році українці оформили найменшу кількість закордонних паспортів за останні 5 років. Це також підтвердили в Державній міграційній службі. 

Так,  з 2016 по 2021 рік в Україні видано 16 594 248 закордонних паспортів. У 2020 році 1 696 479 українських громадян отримали документ.

Нагадаємо, завдяки закордонному паспорту українці можуть подорожувати без віз в 130 країн. 

 

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