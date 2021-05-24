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Деякі країни отримають вакцину Pfizer безкоштовно

Аня Мартинюк 24 травня 2021, 09:37
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Деякі країни отримають вакцину Pfizer безкоштовно

Або за зниженою ціною. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що у Pfizer вирішили поставити ряду країн вацини проти коронавірусу безкоштовно або за зниженою ціною. Мова йде про 2 млрд доз препарату.

Так, на вакцину від Pfizer і BioNTech бідні країни можуть розраховувати протягом 18 місяців.  

Голова правління і головний керуючий Pfizer Альберт Бурла зробив відповідну заяву під час Всесвітнього саміту з питань охорони здоров'я.

 

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