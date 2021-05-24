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Все через програму вакцинації.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що ізраїльська влада націлилась з 1 червня зняти коронавірусні обмеження. В країні спостерігається низький рівень захворюваності. Також більша частина населення вакцинована.
Глава МОЗ країни Юлій Едельштейн уточнив, що будуть скасовані обмеження на кількість людей в закритому приміщенні. Ізраїльтянам дозволять не носити з собою паспорти вакцинації.
Разом з тим необхідність носити захисну маску зберігається. Крім того будуть обмежені поїздки за кордон.
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09:01: Ізраїль збирається дати добро життю без корона вірусних обмежень
08:28: В Україні спостерігається незначний приріст коронавірусних хворих
10:15: Музей Майдану в Україні – Німецький архітектор віддав проект даром через жадібність
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09:08: Шмигаль пообіцяв українцям зручне розмитнення євроблях
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