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Ізраїль збирається дати добро життю без корона вірусних обмежень

Аня Мартинюк 24 травня 2021, 09:01
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Ізраїль збирається дати добро життю без корона вірусних обмежень

Все через програму вакцинації. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що ізраїльська влада націлилась з 1 червня зняти коронавірусні обмеження. В країні спостерігається низький рівень захворюваності. Також більша частина населення вакцинована.

Глава МОЗ країни Юлій Едельштейн уточнив, що будуть скасовані обмеження на кількість людей в закритому приміщенні. Ізраїльтянам дозволять не носити з собою паспорти вакцинації.

Разом з тим необхідність носити захисну маску зберігається. Крім того будуть обмежені поїздки за кордон.

 

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