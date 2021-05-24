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В Україні спостерігається незначний приріст коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 24 травня 2021, 08:28
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В Україні спостерігається незначний приріст коронавірусних хворих

Також побільшало охочих отримати вакцину від коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Станом на 24 травня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 1 334 особи. У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України зазначили, що за добу померли 68 осіб. Видужали - 6999 чоловік.

«Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини», - додали в МОЗ.

Від початку вакцинації від коронавірусу було щеплено 978 354 особи, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, 2 дози –75 787 осіб.

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