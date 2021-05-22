У Києві стартував марш за права трансгендерів

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Свою позицію вирішили озвучити й націоналісти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, на Михайлівській площі у Києві стартував марш трансгендерів. На місці події зібралися солдати Національної гвардії.
Відомо, що на дійство прибуло приблизно 40-50 трансгендерів. Також були помічені представники націоналістичних організацій. Останні проводять протест проти маршу трансгендерів.
Сутичок поки не відбулося.
10:15: Музей Майдану в Україні – Німецький архітектор віддав проект даром через жадібність
09:42: Найбагатшою людиною у Великій Британії виявився уродженець Одеси
09:08: Шмигаль пообіцяв українцям зручне розмитнення євроблях
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