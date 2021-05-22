У Києві стартував марш за права трансгендерів

Аня Мартинюк 22 травня 2021, 14:03

Свою позицію вирішили озвучити й націоналісти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, на Михайлівській площі у Києві стартував марш трансгендерів. На місці події зібралися солдати Національної гвардії.

Відомо, що на дійство прибуло приблизно 40-50 трансгендерів. Також були помічені представники націоналістичних організацій. Останні проводять протест проти маршу трансгендерів.

Сутичок поки не відбулося.