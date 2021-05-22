Собачий коронавірус – Вчені зробили важливу заяву

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Коронавірус ймовірно передається від собак до людей.
Новину передає «Преса України».
В журналі "Клінічні інфекційні хвороби" з’явилася стаття про нове дослідження, результати якого свідчать про те, що новий штам коронавірусу може передаватися від собак до людей.
Доктор Грегорі Грей, професор медицини, глобального здоров'я та охорони навколишнього середовища в Університеті Дьюка, і старший автор дослідження відзначив, що наразі невідомо, наскільки поширений цей собачий вірус, і чи може він ефективно передаватися від собак до людей, а потім від людини до людини.
Але дослідники стверджують, що їхні результати підкреслюють загрозу коронавірусу тварин для людей - ризик, який стає все більш очевидним у світлі пандемії COVID-19. Грегорі Грей наголосив, що потрібні ще дослідження, але людям варто бути обачнішими з тваринами.
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