Музей Майдану в Україні – Німецький архітектор віддав проект даром через жадібність

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З боку української сторони.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що німецьке архітектурне бюро Kleihues + Kleihues вирішило подарувати Україні проект Музею Майдану. Як виявилось, Kleihues + Kleihues виграло міжнародний конкурс. Після цього виявилось, що генеральне проектування треба робити за гонорар, який відповідає українським реаліям.
«Ми б не відмовилися від гонорару, якщо б він дійсно був привабливим. Справа в тому, що коли ми подавали заявку на міжнародний конкурс, він був організований дуже професійно і був багатообіцяючим. Однак уже після того, як ми виграли конкурс, виявилося, що від нас очікують того, що ми будемо робити генеральне проектування за гонорар, який відповідає українським реаліям. Цей гонорар становить близько десятої частини того, що ми отримали б за проект такого масштабу в Німеччині», - розповів архітектор Ян Кляйгус
В результаті архітектор вирішив просто подарувати проект, однак є сумнів, що Україна зможе реалізувати його, як задумувалося.
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