Найбагатшою людиною у Великій Британії виявився уродженець Одеси

Аня Мартинюк 22 травня 2021, 09:42

Мова йде про Леонарда Блаватника.

Новину передає «Преса України».

За даними газети The Sunday Times, у списку найбагатших людей Великої Британії знаходяться 15 вихідців з СРСР. Очолив список акціонер стрімінгової платформи DAZN Леонард Блаватник. Він – уродженець Одеси.

Так, статки українця оцінили в 32,4 мільярда доларів. Варто зазначити, що 63-річний одесит вдруге очолює рейтинг. Вперше він забрався на верхівку списку у 2015 році, коли він мав 18,64 мільярда доларів.