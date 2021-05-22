Найбагатшою людиною у Великій Британії виявився уродженець Одеси

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Мова йде про Леонарда Блаватника.
Новину передає «Преса України».
За даними газети The Sunday Times, у списку найбагатших людей Великої Британії знаходяться 15 вихідців з СРСР. Очолив список акціонер стрімінгової платформи DAZN Леонард Блаватник. Він – уродженець Одеси.
Так, статки українця оцінили в 32,4 мільярда доларів. Варто зазначити, що 63-річний одесит вдруге очолює рейтинг. Вперше він забрався на верхівку списку у 2015 році, коли він мав 18,64 мільярда доларів.
10:15: Музей Майдану в Україні – Німецький архітектор віддав проект даром через жадібність
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