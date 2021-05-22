Шмигаль пообіцяв українцям зручне розмитнення євроблях

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У порталі «Дія».
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив важливу заяву. За його словами, українці зможуть розмитнювати транспортні засоби завдяки додатку «Дія».
«Провів нараду з" Офісом простих рішень і результатів ", Міністерством цифрової трансформації і Міністерством фінансів. Проект, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку», - заявив він.
Шмигаль додав, що після цього в планах уряду зайнятися реформою митниці, щоб вона була справедливою для кожного.
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