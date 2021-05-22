В Украні побільшало ковідних хворих

Аня Мартинюк 22 травня 2021, 08:31

Разом з тим побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Станом на 22 травня кількість заражених на коронавірус у світі наблизилась до 166 мільйонів. Тим часом в Україні за минулу добу виявили 4606 нових хворих.

Померли за добу 178 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я України, серед нових заражених 269 дітей і 108 медпрацівників.

Найбільша кількість випадків зараження фіксувалась в Дніпропетровській області - 438 осіб, Харківській області - 371, Львівській області - 344, Донецькій - 334 та Київській області - 303.