В Євросоюзі розробили COVID-сертифікати

Аня Мартинюк 21 травня 2021, 14:10

Вони стануть доступні з 1 липня.

Новину передає «Преса України».

Європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що ЄС розробив 3 види COVID-сертифікатів, які будуть доступні у смартфоні та за допомогою QR-коду. Усі три сертифікати запрацюють з 1 липня й отримати їх можна буде безкоштовно.

«Їх (COVID-сертифікати, - ред.) можна отримати на електронному носії або роздрукувати», - уточнив він.

Відомо, що Єврокомісія також виділить 100 млн євро з метою зменшити вартість проведення тестів для внесення інформації в сертифікат. Сертифікат матиме інформацію про вакцину, тест на коронавірус, факт перенесення хвороби та наявність імунітету.