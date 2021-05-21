В Євросоюзі розробили COVID-сертифікати

МОЗ уточнило, українці яких професій найчастіше роблять щеплення від ковіду 09:37
Зеленський пообіцяв, що повернення Яценюка, Гройсмана та Тимошенко не буде 13:59
Володимир Зеленський пообіцяв позбавити олігархів активів 13:38
Віктор Ляшко очолив МОЗ 12:24
Секреты современного человека: почему в сумке всегда должна быть зарядка 12:21
Сподин Игорь рассказал об архитектурном великолепии портового города Гдыня в Польше 10:58
В Україні плюс 18 тисяч вакцинованих проти коронавірусу 09:48
В Україні не відбулося різкого сплеску ковідних хворих 08:31
Екологи назвали причину зміни кольору річки Либідь в Києві 13:25
Народила й одразу в люди – З'явилися свіжі фото Наомі Кемпбелл 12:43
Вони стануть доступні з 1 липня.
Новину передає «Преса України».
Європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що ЄС розробив 3 види COVID-сертифікатів, які будуть доступні у смартфоні та за допомогою QR-коду. Усі три сертифікати запрацюють з 1 липня й отримати їх можна буде безкоштовно.
«Їх (COVID-сертифікати, - ред.) можна отримати на електронному носії або роздрукувати», - уточнив він.
Відомо, що Єврокомісія також виділить 100 млн євро з метою зменшити вартість проведення тестів для внесення інформації в сертифікат. Сертифікат матиме інформацію про вакцину, тест на коронавірус, факт перенесення хвороби та наявність імунітету.
10:16: Українцям розповіли про переваги паспортів вакцинації
09:37: МОЗ уточнило, українці яких професій найчастіше роблять щеплення від ковіду
13:59: Зеленський пообіцяв, що повернення Яценюка, Гройсмана та Тимошенко не буде
13:38: Володимир Зеленський пообіцяв позбавити олігархів активів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.