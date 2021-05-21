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Секреты современного человека: почему в сумке всегда должна быть зарядка

zmxn 20 травня 2021, 12:21
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Смартфоны помогают скоротать время в длительной поездке, поработать в любое время, быстро найти информацию, на ходу решить важные вопросы, обсудить сотрудничество с партнерами и много всего другого. Если вы постоянно используете телефон, то точно знаете, как быстро может разрядиться аккумулятор. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, можно купить зарядки для телефонов в АЛЛО и всегда оставаться на связи.

 

 

Какие вещи стоит носить с собой современному человеку?

 

Чтобы справиться с разными жизненными ситуациями, необходимо иметь под рукой несколько важных вещей:

 

  • универсальную и/или автомобильную зарядку для смартфона;
  • фонарик;
  • наушники;
  • небольшую аптечку (основные лекарства от головной боли, спазмов, болей в желудке).

 

И если с последними пунктами проблем практически не возникает, то подобрать зарядное устройство для телефона может быть проблематично.

 

На что обратить внимание при выборе ЗУ?

 

  • Во время поиска подходящего адаптера необходимо учитывать несколько факторов: совместимость — здесь стоит взглянуть на разъем (Lightning, USB-C и другие);
  • максимальный ток — если этот параметр ниже, чем подходит для вашего гаджета, то телефон будет заряжаться намного медленнее;
  • наличие сертификации — если зарядное устройство получило сертификацию производителя (UL/CE/FCC), вы можете быть уверены в его высоком качестве и безопасности.

 

Также стоит учитывать и наличие дополнительных функций. Например, если ваш смартфон поддерживает технологию «быстрой зарядки», можно покупать зарядное устройство с Quick Charge. Это позволит заряжать телефон в кафе или другом месте за считанные минуты.

 

Если вы выбираете ЗУ для автомобиля, стоит также обратить внимание на другие характеристики: количество разъемов (если вам нужно зарядить больше одного девайса одновременно), наличие подсветки, размеры.

 

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