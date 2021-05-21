Секреты современного человека: почему в сумке всегда должна быть зарядка

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Смартфоны помогают скоротать время в длительной поездке, поработать в любое время, быстро найти информацию, на ходу решить важные вопросы, обсудить сотрудничество с партнерами и много всего другого. Если вы постоянно используете телефон, то точно знаете, как быстро может разрядиться аккумулятор. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, можно купить зарядки для телефонов в АЛЛО и всегда оставаться на связи.
Чтобы справиться с разными жизненными ситуациями, необходимо иметь под рукой несколько важных вещей:
И если с последними пунктами проблем практически не возникает, то подобрать зарядное устройство для телефона может быть проблематично.
Также стоит учитывать и наличие дополнительных функций. Например, если ваш смартфон поддерживает технологию «быстрой зарядки», можно покупать зарядное устройство с Quick Charge. Это позволит заряжать телефон в кафе или другом месте за считанные минуты.
Если вы выбираете ЗУ для автомобиля, стоит также обратить внимание на другие характеристики: количество разъемов (если вам нужно зарядить больше одного девайса одновременно), наличие подсветки, размеры.
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