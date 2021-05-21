Секреты современного человека: почему в сумке всегда должна быть зарядка

zmxn 20 травня 2021, 12:21

Смартфоны помогают скоротать время в длительной поездке, поработать в любое время, быстро найти информацию, на ходу решить важные вопросы, обсудить сотрудничество с партнерами и много всего другого. Если вы постоянно используете телефон, то точно знаете, как быстро может разрядиться аккумулятор. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, можно купить зарядки для телефонов в АЛЛО и всегда оставаться на связи.

Какие вещи стоит носить с собой современному человеку?

Чтобы справиться с разными жизненными ситуациями, необходимо иметь под рукой несколько важных вещей:

универсальную и/или автомобильную зарядку для смартфона;

фонарик;

наушники;

небольшую аптечку (основные лекарства от головной боли, спазмов, болей в желудке).

И если с последними пунктами проблем практически не возникает, то подобрать зарядное устройство для телефона может быть проблематично.

На что обратить внимание при выборе ЗУ?

Во время поиска подходящего адаптера необходимо учитывать несколько факторов: совместимость — здесь стоит взглянуть на разъем (Lightning, USB-C и другие);

максимальный ток — если этот параметр ниже, чем подходит для вашего гаджета, то телефон будет заряжаться намного медленнее;

наличие сертификации — если зарядное устройство получило сертификацию производителя (UL/CE/FCC), вы можете быть уверены в его высоком качестве и безопасности.

Также стоит учитывать и наличие дополнительных функций. Например, если ваш смартфон поддерживает технологию «быстрой зарядки», можно покупать зарядное устройство с Quick Charge. Это позволит заряжать телефон в кафе или другом месте за считанные минуты.

Если вы выбираете ЗУ для автомобиля, стоит также обратить внимание на другие характеристики: количество разъемов (если вам нужно зарядить больше одного девайса одновременно), наличие подсветки, размеры.