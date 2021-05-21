Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українцям розповіли про переваги паспортів вакцинації
  • Віктор Ляшко очолив МОЗ
  • В Україні продавали підроблені негативні тести на коронавірус

Арахамія розповів про покарання для Тищенка

Аня Мартинюк 21 травня 2021, 10:47
Версія для друку
Арахамія розповів про покарання для Тищенка

За вечірку під час локдауну.

Новину передає «Преса України».

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що представник фракції Микола Тищенко отримав догану. А саме за вечірку на честь дня народження своєї дружини. Дійство відбулось під час локдауну.

«Так. Одноголосно проголосували за рішення офіційно винести йому догану», - заявив Арахамія.

Також одіозний Тищенко зберіг свої внутрішньопартійні посади. Він досі заступник голови фракції в парламенті.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції