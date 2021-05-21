Арахамія розповів про покарання для Тищенка

Аня Мартинюк 21 травня 2021, 10:47

За вечірку під час локдауну.

Новину передає «Преса України».

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що представник фракції Микола Тищенко отримав догану. А саме за вечірку на честь дня народження своєї дружини. Дійство відбулось під час локдауну.

«Так. Одноголосно проголосували за рішення офіційно винести йому догану», - заявив Арахамія.

Також одіозний Тищенко зберіг свої внутрішньопартійні посади. Він досі заступник голови фракції в парламенті.