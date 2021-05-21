Арахамія розповів про покарання для Тищенка

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За вечірку під час локдауну.
Новину передає «Преса України».
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що представник фракції Микола Тищенко отримав догану. А саме за вечірку на честь дня народження своєї дружини. Дійство відбулось під час локдауну.
«Так. Одноголосно проголосували за рішення офіційно винести йому догану», - заявив Арахамія.
Також одіозний Тищенко зберіг свої внутрішньопартійні посади. Він досі заступник голови фракції в парламенті.
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