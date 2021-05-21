Українцям розповіли про переваги паспортів вакцинації

Аня Мартинюк 21 травня 2021, 10:16

Вони мають дві переваги.

Новину передає «Преса України».

Заступник голови МОЗ України Ярослав Кучер пояснив, чому паспорти вакцинації – це хороша ідея. За його словами, паспорти вакцинації від коронавірусу необхідні для того, щоб українці могли подорожувати світом, а також, щоб в Україні можна було ослабити карантинні обмеження.

«Наша ідея полягає в тому, що після того, як більшість українців матимуть цифровий документ про вакцинацію, країну можна буде повертати до нормального життя, без карантинних обмежень. І так звані паспорти вакцинації більше потрібні саме для цього», - уточнив Кучер.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, паспорти вакцинації не можуть бути обов'язковими, оскільки вони обмежують права людей.