МОЗ уточнило, українці яких професій найчастіше роблять щеплення від ковіду

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Найбільше бажаючих робити привывку серед жінок.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Центру громадського здоров'я МОЗ повідомили, що дві дози вакцини від коронавірусу отримали 48 070 українців. Першу дозу ввели 1 012 815 українцям.
Уточнюється, що антикоронавірусну вакцину ввели 234 169 українцям у віці від 20 до 39 років із пріоритетних категорій, 525 723 жінки і 487 092 чоловіка, 262 011 людей старше 60 років, 219 809 медпрацівників, 71 171 працівник сфери освіти, 69 885 військових, 61 943 соцпрацівників, 45 686 мешканців інтернатів і будинків для людей похилого віку.
Найбільше вакцин було зроблено у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.
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