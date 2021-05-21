МОЗ уточнило, українці яких професій найчастіше роблять щеплення від ковіду

Аня Мартинюк 21 травня 2021, 09:37

Найбільше бажаючих робити привывку серед жінок.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Центру громадського здоров'я МОЗ повідомили, що дві дози вакцини від коронавірусу отримали 48 070 українців. Першу дозу ввели 1 012 815 українцям.

Уточнюється, що антикоронавірусну вакцину ввели 234 169 українцям у віці від 20 до 39 років із пріоритетних категорій, 525 723 жінки і 487 092 чоловіка, 262 011 людей старше 60 років, 219 809 медпрацівників, 71 171 працівник сфери освіти, 69 885 військових, 61 943 соцпрацівників, 45 686 мешканців інтернатів і будинків для людей похилого віку.

Найбільше вакцин було зроблено у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.