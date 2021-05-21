В Україні плюс 4984 ковідних хворих

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На жаль, за добу померло 202 українця.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 20 травня було виявлено 4 984 особи з коронавірусною хворобою. Серед нових заражених 278 дітей і 97 медпрацівників.
Тим часом у світі кількість випадків зараження перевалила за 165 млн. На жаль, за добу в Україні померли 202 людини. Одужали за добу 12 845 осіб.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Донецькій області (408 осіб), Дніпропетровській області (405), Запорізькій області (354) та Київській області (348)», - уточнили в МОЗ.
У Києві тим часом було виявлено 453 нових випадки захворювання.
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