В Україні плюс 4984 ковідних хворих

Аня Мартинюк 21 травня 2021, 09:06

На жаль, за добу померло 202 українця.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 20 травня було виявлено 4 984 особи з коронавірусною хворобою. Серед нових заражених 278 дітей і 97 медпрацівників.

Тим часом у світі кількість випадків зараження перевалила за 165 млн. На жаль, за добу в Україні померли 202 людини. Одужали за добу 12 845 осіб.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Донецькій області (408 осіб), Дніпропетровській області (405), Запорізькій області (354) та Київській області (348)», - уточнили в МОЗ.

У Києві тим часом було виявлено 453 нових випадки захворювання.