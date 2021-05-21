На Прикарпатті лісовоз звалився в річку

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Є загиблі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що в селі Шевченкове Івано-Франківської області сталась смертоносна ДТП. Важка вантажівка-лісовоз впала в річку. На жаль, двоє водіїв загинули, ще одна людина отримала травми.
За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і КамАЗ пішов на дно. Про це розповіла прес-служба поліції.
Відомо, що загинув водій 1979 року народження, пасажир 1994 року народження. Пасажира 1991 року народження госпіталізували в лікарню.
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