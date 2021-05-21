На Прикарпатті лісовоз звалився в річку

Аня Мартинюк 21 травня 2021, 08:31

Є загиблі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що в селі Шевченкове Івано-Франківської області сталась смертоносна ДТП. Важка вантажівка-лісовоз впала в річку. На жаль, двоє водіїв загинули, ще одна людина отримала травми.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і КамАЗ пішов на дно. Про це розповіла прес-служба поліції.

Відомо, що загинув водій 1979 року народження, пасажир 1994 року народження. Пасажира 1991 року народження госпіталізували в лікарню.