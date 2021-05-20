Зеленський пообіцяв, що повернення Яценюка, Гройсмана та Тимошенко не буде

Аня Мартинюк 20 травня 2021, 13:59

За словами лідера країни, ряд політиків «постаріли».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на великій прес-конференції. Він заявив, що політики Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко і Володимир Гройсман та інші подібні не стануть частиною його команди.

«Нові обличчя, які були, вони вже постаріли і вони вже з досвідом ... Якщо ви маєте на увазі людей з «потужним досвідом», як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, то таких людей ви не побачите», - заявив він.

Нагадаємо, володимир Зеленський дає прес-конференцію за підсумками двох років перебування на посаді президента.