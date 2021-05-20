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Зеленський пообіцяв, що повернення Яценюка, Гройсмана та Тимошенко не буде

Аня Мартинюк 20 травня 2021, 13:59
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Зеленський пообіцяв, що повернення Яценюка, Гройсмана та Тимошенко не буде

За словами лідера країни, ряд політиків «постаріли». 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на великій прес-конференції. Він заявив, що політики Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко і Володимир Гройсман та інші подібні не стануть частиною його команди.

«Нові обличчя, які були, вони вже постаріли і вони вже з досвідом ... Якщо ви маєте на увазі людей з «потужним досвідом», як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, то таких людей ви не побачите», - заявив він.

Нагадаємо, володимир Зеленський дає прес-конференцію за підсумками двох років перебування на посаді президента.

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