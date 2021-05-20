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За словами лідера країни, ряд політиків «постаріли».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на великій прес-конференції. Він заявив, що політики Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко і Володимир Гройсман та інші подібні не стануть частиною його команди.
«Нові обличчя, які були, вони вже постаріли і вони вже з досвідом ... Якщо ви маєте на увазі людей з «потужним досвідом», як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, то таких людей ви не побачите», - заявив він.
Нагадаємо, володимир Зеленський дає прес-конференцію за підсумками двох років перебування на посаді президента.
13:59: Зеленський пообіцяв, що повернення Яценюка, Гройсмана та Тимошенко не буде
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