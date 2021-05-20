Володимир Зеленський пообіцяв позбавити олігархів активів

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А саме коли в Україні буде діяти поняття «олігарх».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що закон про деолігархізації майже готовий. Виступаючи на великій прес-конференції він зазначив, що закон передбачає позбавлення олігархів впливу на ЗМІ, політиків, чиновників.
«Але якщо це станеться - ці люди отримають квиток під назвою "олігарх". Вони з'являться в спеціальному реєстрі і тоді їх великий бізнес може втратити значну частину активів, які у них знаходяться за кордоном. Вони все розуміють, що ціна з активів як в Україні , так і за кордоном буде зменшена», - додав український лідер.
Очікується, що відповідні документи з’являться на наступному тижні.
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