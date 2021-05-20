В Україну йде справжнє тепло

Аня Мартинюк 20 травня 2021, 13:00

Українці можуть розраховувати на +29 градусів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що останній робочий день тижня в Україні буде безопадним. За її прогнозом, локальні грозові дощі можуть з’явитися на Заході, Вінниччині та Одещині.

«А в суботу в Україні вже повсюди світитиме сонце - Весна! Температура повітря у п'ятницю буде помірною, протягом дня +15+21 градус, на південному сході України +20+24 градуси», - відзначила вона.

За словами Діденко, у Києві вдень стовпчики термометрів покажуть +18, +19 градусів.

«Субота подарує всім українцям сонячну та порівняно теплу погоду. А ось у неділю, 23-го травня, на Заході, Півночі та в центральній частині України, окрім Дніпропетровщини, черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами та поривчастий вітер», - підсумувала вона.

До слова, на Півдні та Сході 23 травня буде максимально тепло, +23+29 градусів.