В Україну йде справжнє тепло

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Українці можуть розраховувати на +29 градусів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що останній робочий день тижня в Україні буде безопадним. За її прогнозом, локальні грозові дощі можуть з’явитися на Заході, Вінниччині та Одещині.
«А в суботу в Україні вже повсюди світитиме сонце - Весна! Температура повітря у п'ятницю буде помірною, протягом дня +15+21 градус, на південному сході України +20+24 градуси», - відзначила вона.
За словами Діденко, у Києві вдень стовпчики термометрів покажуть +18, +19 градусів.
«Субота подарує всім українцям сонячну та порівняно теплу погоду. А ось у неділю, 23-го травня, на Заході, Півночі та в центральній частині України, окрім Дніпропетровщини, черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами та поривчастий вітер», - підсумувала вона.
До слова, на Півдні та Сході 23 травня буде максимально тепло, +23+29 градусів.
13:59: Зеленський пообіцяв, що повернення Яценюка, Гройсмана та Тимошенко не буде
13:38: Володимир Зеленський пообіцяв позбавити олігархів активів
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