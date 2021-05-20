Віктор Ляшко очолив МОЗ

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Ляшко уже прийняв присягу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, стало відомо, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко замінив на посту очільника МОЗ Максима Степанова. Відповідне рішення прийняла ВРУ.
262 народних депутата віддали свій голос «за». Так, Ляшко уже приніс присягу. Він також заявив, що має цілі - подолання пандемії коронавірусу. Ще одним пріоритетним питанням для нього буде страхова медицина.
Ляшко додав, що до кінця 2021 року усі бажаючі зможуть вакцинуватися проти коронавірусу.
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