В Україні плюс 18 тисяч вакцинованих проти коронавірусу

Аня Мартинюк 20 травня 2021, 09:48

Завершили вакцинацію 48 070 українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні вакцину проти коронавірусної інфекції отримали 17 943 людини. З них 7 399 осіб отримали першу дозу. Найбільше вакцинацій за добу зробили у Києві – 1878, Донецькій області - 1322, а найменше - в Сумській - 146.

За весь період було щеплено 964 747 осіб. З яких 48 070 осіб завершили вакциацію.