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Завершили вакцинацію 48 070 українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні вакцину проти коронавірусної інфекції отримали 17 943 людини. З них 7 399 осіб отримали першу дозу. Найбільше вакцинацій за добу зробили у Києві – 1878, Донецькій області - 1322, а найменше - в Сумській - 146.
За весь період було щеплено 964 747 осіб. З яких 48 070 осіб завершили вакциацію.
09:48: В Україні плюс 18 тисяч вакцинованих проти коронавірусу
08:31: В Україні не відбулося різкого сплеску ковідних хворих
13:25: Екологи назвали причину зміни кольору річки Либідь в Києві
12:43: Народила й одразу в люди – З'явилися свіжі фото Наомі Кемпбелл
09:38: В Україні продавали підроблені негативні тести на коронавірус
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