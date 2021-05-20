Андрій Лозовий відправив столичного копа у лікарню

Аня Мартинюк 20 травня 2021, 09:12

Колишній депутат вдарив правоохоронця ногою та плюнув в обличчя.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, стало відомо, що колишній соратник Олега Ляшка, Андрій Лозовий вляпався у скандал. За попередніми даними, 15 травня екс-нардеп будучи в неадекватному стані увірвався в ресторан «Ібіс», що у Києві.

Представники ресторану викликали поліцію. В результаті 31-річний рівнянин вдарив патрульного ногою в голову. Останньому знадобилась допомога медиків.

Наразі невідомо чому, але Лозового не затримали, як це буває при злочинах проти авторитету державних органів. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 – «Заподіяння тілесних ушкоджень співробітнику правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків». За такі дії Лозовому світили б до 5 років в'язниці.