В Україні не відбулося різкого сплеску ковідних хворих

Аня Мартинюк 20 травня 2021, 08:31

За добу хворих побільшало всього на 5165 осіб.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 19 травня в Україні було виявлено 5165 нових коронавірусних хворих. Серед нових хворих 324 дитини і 109 медпрацівників.

Летальних випадків 203. Разом з тим одужали 16 748 осіб. Найбільша кількість нових хворих фіксувалася в Харківській області - 429 осіб, Дніпропетровській області – 489 осіб.

У столиці тим часом 433 нових випадки.