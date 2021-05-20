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За добу хворих побільшало всього на 5165 осіб.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 19 травня в Україні було виявлено 5165 нових коронавірусних хворих. Серед нових хворих 324 дитини і 109 медпрацівників.
Летальних випадків 203. Разом з тим одужали 16 748 осіб. Найбільша кількість нових хворих фіксувалася в Харківській області - 429 осіб, Дніпропетровській області – 489 осіб.
У столиці тим часом 433 нових випадки.
08:31: В Україні не відбулося різкого сплеску ковідних хворих
13:25: Екологи назвали причину зміни кольору річки Либідь в Києві
12:43: Народила й одразу в люди – З'явилися свіжі фото Наомі Кемпбелл
09:38: В Україні продавали підроблені негативні тести на коронавірус
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