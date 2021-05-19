В Україні зменшать розмір пенсій

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Бо це «проста математика».
Новину передає «Преса України».
Голова Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що українці, які отримували зарплату 10 тисяч гривень, матимуть пенсію у розмірі 2,87 тисяч гривень, але в 2055 році пенсія складе 1800 гривень.
«Таким показниками є пояснення: внески сплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів», - пояснила вона.
Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що через 15 років українці взагалі не будуть отримувати пенсії. За його словами, причина такого ходу подій є демографічна ситуація.
«Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливо. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам», - заявив він.
За словами Шмигаля, це проста математика.
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