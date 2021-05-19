В Україні зменшать розмір пенсій

Аня Мартинюк 19 травня 2021, 13:54

Бо це «проста математика».

Новину передає «Преса України».

Голова Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що українці, які отримували зарплату 10 тисяч гривень, матимуть пенсію у розмірі 2,87 тисяч гривень, але в 2055 році пенсія складе 1800 гривень.

«Таким показниками є пояснення: внески сплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів», - пояснила вона.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що через 15 років українці взагалі не будуть отримувати пенсії. За його словами, причина такого ходу подій є демографічна ситуація.

«Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливо. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам», - заявив він.

За словами Шмигаля, це проста математика.