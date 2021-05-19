Екологи назвали причину зміни кольору річки Либідь в Києві

Аня Мартинюк 19 травня 2021, 13:25

Все через будівництво.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 травня, стало відомо, що річка Либідь в Києві забарвилась у яскраво-жовтий колір через скиди стічних вод. Екологи припустили, що їх в річку могла скинути техніка, яка працює на будівництві неподалік.

Начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний заявив, що повідомлення про зміну кольору річки надійшло 11 травня. За результатами аналізу проб води, взятих біля станції метро "Видубичі", стало відомо, що у воді перевищені показники вмісту фенолів, амонію і аміаку.

За словами Возного, співробітникам КП «Плесо» вручили акт-вимогу про приведення річки в належний санітарно-технічний стан.