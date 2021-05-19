Народила й одразу в люди – З'явилися свіжі фото Наомі Кемпбелл

Аня Мартинюк 19 травня 2021, 12:43

50-річна супермодель вперше стала матір'ю.

Новину передає «Преса України».

Супермодель Наомі Кемпбелл нещодавно повідомила, що стала матір'ю. Але за три тижні до звістки 50-річна знаменитість була помічена у Нью-Йорку у прекрасній формі.

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Варто зазначити, що у Кемпбелл народилась дівчинка. Тим часом шанувальники зірки запідозрили, що дитину моделі народила сурогатна матір.