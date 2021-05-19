Екологи назвали причину зміни кольору річки Либідь в Києві 13:25
Народила й одразу в люди – З'явилися свіжі фото Наомі Кемпбелл 12:43
В Україні продавали підроблені негативні тести на коронавірус 09:38
Стало відомо скільки українських ресторанів не пережили локдаун 11:27
Пляжный отдых в большом городе: где найти нормальный сервис и бассейны под открытым небом 10:00
Більше половини українців не підтримують зміну глави МОЗ 14:04
50-річна супермодель вперше стала матір'ю.
Новину передає «Преса України».
Супермодель Наомі Кемпбелл нещодавно повідомила, що стала матір'ю. Але за три тижні до звістки 50-річна знаменитість була помічена у Нью-Йорку у прекрасній формі.
View this post on Instagram
Варто зазначити, що у Кемпбелл народилась дівчинка. Тим часом шанувальники зірки запідозрили, що дитину моделі народила сурогатна матір.
13:25: Екологи назвали причину зміни кольору річки Либідь в Києві
12:43: Народила й одразу в люди – З'явилися свіжі фото Наомі Кемпбелл
09:38: В Україні продавали підроблені негативні тести на коронавірус
09:05: НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.