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Народила й одразу в люди – З'явилися свіжі фото Наомі Кемпбелл

Аня Мартинюк 19 травня 2021, 12:43
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Народила й одразу в люди – З'явилися свіжі фото Наомі Кемпбелл

50-річна супермодель вперше стала матір'ю.

Новину передає «Преса України».

Супермодель Наомі Кемпбелл нещодавно повідомила, що стала матір'ю. Але за три тижні до звістки 50-річна знаменитість була помічена у Нью-Йорку у прекрасній формі. 

 
 
 
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A post shared by Naomi Campbell (@naomi)

Варто зазначити, що у Кемпбелл народилась дівчинка. Тим часом шанувальники зірки запідозрили, що дитину моделі народила сурогатна матір.

 

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