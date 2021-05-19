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Українцям виплачуватимуть субсидії виключно готівкою

Аня Мартинюк 19 травня 2021, 10:15
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Українцям виплачуватимуть субсидії виключно готівкою

А саме з травня. 

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що з травня поточного року усі субсидіанти отримуватимуть гроші виключно готівкою. Він нагадав, що наразі субсидія надавалась двома механізмами – в готівковій формі та безготівковій формі.

«З 1 травня 2021 року цей перехідний процес завершується і, відповідно, всі субсидії з травня будуть розраховуватися і виплачуватися громадянам виключно в готівковій формі», - заявив Музиченко.

За його словами, таким чином українці зможуть оперативно управляти коштами.

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