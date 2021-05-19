Apple iPad Pro 2021: особенности новой модели

zmxn 18 травня 2021, 10:02

Компания Apple не перестает радовать новинками поклонников своей продукции. Мировой лидер по количеству продаж электроники 20 апреля представил новый 12-дюймовый iPad Pro 2021. В этом материале мы собрали все, что нужно знать о новой модели популярного планшета.

Apple iPad Pro 2021: чем он поразит фанатов продукции Apple

Какой объем памяти в новой версии iPad:

128 ГБ;

256 ГБ;

512 ГБ;

1ТБ;

2 ТБ.

В Айпад Про 2021 появились уникальные детали и функции. Некоторые модели новой линейки iPad поддерживают sim-карты. В них нет планшетного чипа. Вместо него компания стала использовать компьютерный чип М1. Благодаря ему планшет станет достойной альтернативой компьютеру.

Новая версия порадует своей производительностью. Планшет будет работать дольше благодаря использованию компьютерного чипа М1, который был применен впервые в производстве продукции.

Самые преданные фанаты «яблочной» корпорации с нетерпением ждали не только выхода новой модели, но и презентации карандаша третьего поколения. Его цена приравнивалась к стоимости планшета. К сожалению, выпуск карандаша для рисования не состоялся.

Почему стоит приобрести новую версию iPad

К дополнительным преимуществам новой версии стоит отнести скорость передачи данных, которая увеличилась в 4 раза. Высота и ширина новинки текущего года не отличается от параметров своих предшественников. Параметры корпуса у Apple iPad Pro 2021 остались прежними: 5, 84 миллиметра.

Особенность этой версии заключается в успешном сочетании тач-интерфейса (это управление с помощью пальца) и экрана, который может работать самостоятельно. Дисплей iPad Pro 2021 получил название - Liquid Retina XDR. Он применен в модели iPad Pro 11" 1TB Wi-Fi + Cellular.

Планшет порадует новой функцией, которой раньше не было в линейке планшетов Apple. Версия 2021 года поддерживает 5G – мобильную связь пятого поколения.

Сколько стоит Apple iPad 2021

Чтобы купить новую модель, придется потратить крупную сумму. Стоимость планшета может быть разной. Она зависит от типа подключения к сети и от технических характеристик.

Стоимость iPad Pro 2021:

модель, которая поддерживает подключение только к сети WI-FI;

Ее стоимость варьируется от 77900 рублей до 176900 рублей. Цена зависит не только от типа подключения к сети, но и от объема памяти планшета.

модель, которая поддерживает подключение к сотовой сети 5G.

Ее цена будет на 14000 рублей выше, чем цена версии с подключением к сети WI-FI.

iPad Pro 2021 совсем скоро поступит в продажу. Его можно будет приобрести как в офлайн-точках, так и в интернет-магазинах Украины.