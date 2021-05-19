В Україні продавали підроблені негативні тести на коронавірус

Аня Мартинюк 19 травня 2021, 09:38

СБУ викрила мережу ресурсів, через які продавали документи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 травня, стало відомо, що СБУ викрила та заблокувала роботу мережі анонімних онлайн-ресурсів, через які українцям продавали підроблені довідки про негативний тест на коронавірусну інфекцію. Також зловмисники продавали підроблені лікарняні листи.

Відомо, що мережу заснували в липні 2020 року двоє жителів Київської області. Зловмисники виготовляли довідки для виїзду за кордон, медичні довідки для отримання водійського посвідчення і лікарняні.

«Попередньо, щодня ділки збували до 10 підробок. Їх вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, але в середньому становила одну тисячу гривень», - відзначили у прес-службі СБУ.

Фігурантам справи планують повідомити про підозру за ст.358 і ст.205-1 КК України.