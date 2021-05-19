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В Україні продавали підроблені негативні тести на коронавірус

Аня Мартинюк 19 травня 2021, 09:38
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В Україні продавали підроблені негативні тести на коронавірус

СБУ викрила мережу ресурсів, через які продавали документи. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 травня, стало відомо, що СБУ викрила та заблокувала роботу мережі анонімних онлайн-ресурсів, через які українцям продавали підроблені довідки про негативний тест на коронавірусну інфекцію. Також зловмисники продавали підроблені лікарняні листи.

Відомо, що мережу заснували в липні 2020 року двоє жителів Київської області. Зловмисники виготовляли довідки для виїзду за кордон, медичні довідки для отримання водійського посвідчення і лікарняні.

«Попередньо, щодня ділки збували до 10 підробок. Їх вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, але в середньому становила одну тисячу гривень», - відзначили у прес-службі СБУ.

Фігурантам справи планують повідомити про підозру за ст.358 і ст.205-1 КК України.

 

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