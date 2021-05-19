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Вони змінилися різноспрямовано.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 травня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,43 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 12 копійок. Євро тим часом подорожчало на 9 копійок до 33,53 грн.
Російський рубль коштує 0,37 грн.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 27,36 грн, продаж – за 27,57 грн. Купівля євро проходить за 33,18 грн, продаж за 33,57 грн.
09:38: В Україні продавали підроблені негативні тести на коронавірус
09:05: НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро
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