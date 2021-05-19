Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україну прибула чергова партія вакцин Pfizer
  • Більше половини українців не підтримують зміну глави МОЗ
  • Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука

В Україні плюс 5138 хворих на Covid-19

Аня Мартинюк 19 травня 2021, 08:36
Версія для друку
В Україні плюс 5138 хворих на Covid-19

Також понад 200 українців померли. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 травня, стало відомо, що у світі кількість випадків коронавірусної хвороби наблизилась до позначки 164 мільйони. В Україні за добу виявили 5 138 осіб з ковідом.

На жаль, 227 українців померли від коронавірусу, а за весь період спостереження - 48 696 осіб.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України додали, що найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області - 567 осіб, Дніпропетровській області – 457 осіб. У Києві виявлено 477 нових випадків.

  

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції