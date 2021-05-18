В Україні запустили суперзахищений цифровий підпис

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Створити підпис можна в декілька кроків.
Новину передає «Преса України».
Українці, які користуються додатком «Дія», зможуть скористатися захищеним цифровим підписом. А саме завдяки технології фото-ID. За словами віце-прем'єр-міністра України - міністра цифровий трансформації України Михайла Федорова, достатньо оновити додаток, щоб скористатися підписом.
«Технологія дуже безпечна, вам взагалі не потрібно буде відвідувати жодних оффлайн-установ, не потрібно проходити верифікації. Вам просто потрібно через технологію фото-ID повернути голову, подати певні сигнали, система просить, щоб біометрія вашого обличчя перевірила з фото в реєстрі, яке залишилося після того, як ви отримували свій ID-паспорт або закордонний паспорт», - заявив він.
Після «повертання головою» українцям запропонують ввести свій PIN-код, після цього електронний підпис буде створено.
11:27: Стало відомо скільки українських ресторанів не пережили локдаун
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