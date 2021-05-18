З сектору Газа евакуюють 80 українців

Аня Мартинюк 18 травня 2021, 13:19

Деталі повідомив Дмитро Кулеба.

Новину передає «Преса України».

Уже завтра, 19 травня, МЗС України евакуює з сектора Газа 80 українських громадян. Як відомо, тут триває збройний конфлікт між Ізраїлем і Палестиною.

За попередніми даними, більшість українців, які покинуть сектор Газа – це сім'ї українських дипломатів.

«У нас дуже складна ситуація в Палестині і в Ізраїлі. Ми на зв'язку з нашими громадянами і всім, хто потребує допомоги, ми будемо її надавати», - прокоментував ситуацію глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Раніше зазначалося, що 120 українців мають намір виїхати з зони бойових дій. Всього в секторі Газа проживає близько 1600 українців.