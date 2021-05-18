З сектору Газа евакуюють 80 українців

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Деталі повідомив Дмитро Кулеба.
Новину передає «Преса України».
Уже завтра, 19 травня, МЗС України евакуює з сектора Газа 80 українських громадян. Як відомо, тут триває збройний конфлікт між Ізраїлем і Палестиною.
За попередніми даними, більшість українців, які покинуть сектор Газа – це сім'ї українських дипломатів.
«У нас дуже складна ситуація в Палестині і в Ізраїлі. Ми на зв'язку з нашими громадянами і всім, хто потребує допомоги, ми будемо її надавати», - прокоментував ситуацію глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Раніше зазначалося, що 120 українців мають намір виїхати з зони бойових дій. Всього в секторі Газа проживає близько 1600 українців.
11:27: Стало відомо скільки українських ресторанів не пережили локдаун
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