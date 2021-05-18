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У Житомирі створили патріотичний пішохідний перехід

Аня Мартинюк 18 травня 2021, 12:41
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У Житомирі створили патріотичний пішохідний перехід

Це своєрідний стимул перейти дорогу згідно з правилами.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Житомирі пішохідний перехід прикрасили орнаментом вишиванки. Так, дорожники розфарбували «зебру», при цьому не порушуючи норм закону.

В Управлінні автомобільних доріг тим часом заявили, така зебра повинна привернути увагу учасників дорожнього руху та стимулюватиме пішоходів правильно переходити дорогу.

Жителі Житомира зазначили, що така ініціатива їм до вподоби.

 

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