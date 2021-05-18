В Україну прибула чергова партія вакцин Pfizer

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 травня, в Україну прилетів літак з черговою партією антикоронавірусної вакцини Pfizer/BioNTech. Про це повідомив Telegrm-канал «Україна.24».
Раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявляв, що після 17 травня в Україні очікуються 473 850 доз препарату проти коронавірусу Pfizer-BioNTech. Як відомо, цю вакцину вводитимуть працівникам навчальних закладів.
До слова, препарат Pfizer офіційно в США називається BNT162b2, а в ЄС Comirnaty. Вакцину вводять людям старше 16 років.
11:27: Стало відомо скільки українських ресторанів не пережили локдаун
14:04: Більше половини українців не підтримують зміну глави МОЗ
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