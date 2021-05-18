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В Україну прибула чергова партія вакцин Pfizer

Аня Мартинюк 18 травня 2021, 12:07
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В Україну прибула чергова партія вакцин Pfizer

Стало відомо, для кого вона. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 травня, в Україну прилетів літак з черговою партією антикоронавірусної вакцини  Pfizer/BioNTech. Про це повідомив Telegrm-канал «Україна.24».

Раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявляв, що після 17 травня в Україні очікуються 473 850 доз препарату проти коронавірусу Pfizer-BioNTech. Як відомо, цю вакцину вводитимуть працівникам навчальних закладів.

До слова, препарат Pfizer офіційно в США називається BNT162b2, а в ЄС Comirnaty. Вакцину вводять людям старше 16 років.

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