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За період пандемії українська галузь громадського харчування втратила майже 40% закладів.
Новину передає «Преса України».
За даними сервісу моніторінгу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot, в Україні 14% закладів громадського харчування не пережили локдаун, який відбувся весною цього року.
Так, оборот кафе і ресторанів скоротився на 12%. Наголошується, що за весь панденемічний рік галузь громадського харчування в країні втратила майже 40% закладів.
11:27: Стало відомо скільки українських ресторанів не пережили локдаун
14:04: Більше половини українців не підтримують зміну глави МОЗ
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