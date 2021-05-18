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Стало відомо скільки українських ресторанів не пережили локдаун

Аня Мартинюк 18 травня 2021, 11:27
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Стало відомо скільки українських ресторанів не пережили локдаун

За період пандемії українська галузь громадського харчування втратила майже 40% закладів.

Новину передає «Преса України».

За даними сервісу моніторінгу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot, в Україні 14% закладів громадського харчування не пережили локдаун, який відбувся весною цього року.

Так, оборот кафе і ресторанів скоротився на 12%. Наголошується, що за весь панденемічний рік галузь громадського харчування в країні втратила майже 40% закладів.

 

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