Рятувальники попередили українців про град і шквали

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Оголошений перший рівень небезпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 травня, в Україні очікуються дощі, місцями град. Супроводжуватимуться опади сильним вітром. В результаті рятувальники оголосили про перший рівень небезпеки в Україні.
«Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. В Україні 18 травня грози, вдень, крім північних областей, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)», - наголосили в ДСНС.
Раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що дощі в Україні йтимуть до 21 травня.
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