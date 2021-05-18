Рятувальники попередили українців про град і шквали

Аня Мартинюк 18 травня 2021, 09:36

Оголошений перший рівень небезпеки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 травня, в Україні очікуються дощі, місцями град. Супроводжуватимуться опади сильним вітром. В результаті рятувальники оголосили про перший рівень небезпеки в Україні.

«Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. В Україні 18 травня грози, вдень, крім північних областей, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)», - наголосили в ДСНС.

Раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що дощі в Україні йтимуть до 21 травня.