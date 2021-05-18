Озвучена квітнева зарплата Венедиктової

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Головний прокурор країни заробляє достатньо.
Новину передає «Преса України».
За даними Офісу генерального прокурора, у квітні генпрокурор Ірина Венедиктова заробила 109 616 грн. Тобто більше 18 мінімалок українців.
Понад 35 тисяч гривень склали надбавки. Оклад 70 720 гривень, надбавки за вислугу років 28 288 грн, надбавки за роботу в умовах режимних обмежень - 10 680 грн. Таким чином, загальна сума зарплати склала 109 616 грн.
Наразі невідомо, скільки Венедиктова отримала на руки після відрахування податків та зборів.
14:04: Більше половини українців не підтримують зміну глави МОЗ
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