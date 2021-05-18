В Україні знову приріст ковідних хворих

Аня Мартинюк 18 травня 2021, 08:33

Понад 4000 мають COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 травня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 4 095 осіб з коронавірусом. Тестів було проведено 61 110.

На жаль, за добу померли 285 осіб. 17 751 людина одужала.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Донецькій області (428), Рівненській області (425), Полтавській області (275) і Запорізькій області (265)», - розповів міністр.

За його даними, 17 травня 17 232 людини було щеплено проти COVID-19. До слова, у світі понад 163 мільйони хворих на коронавірус.