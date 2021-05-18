В Україні знову приріст ковідних хворих

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Понад 4000 мають COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 травня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 4 095 осіб з коронавірусом. Тестів було проведено 61 110.
На жаль, за добу померли 285 осіб. 17 751 людина одужала.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Донецькій області (428), Рівненській області (425), Полтавській області (275) і Запорізькій області (265)», - розповів міністр.
За його даними, 17 травня 17 232 людини було щеплено проти COVID-19. До слова, у світі понад 163 мільйони хворих на коронавірус.
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