Особенности выбора осветительных приборов: основные параметры, которые следует учитывать при покупке

zmxn 16 травня 2021, 04:04

Осветительные приборы выпускаются в огромном ассортименте. Это всевозможные светильники, бра, торшеры и люстры, без которых не обходится ни одно помещение. Сегодня также распространена концепция, когда именно осветительные приборы становятся важным элементом дизайна интерьера и акцентной деталью. Поэтому к их выбору следует отнестись максимально ответственно и серьезно.

Основные параметры: что следует учитывать

Практичность того или иного светильника напрямую зависит от его конструктивных и технических характеристик. Обычно эти параметры указаны в описании, однако не каждый покупатель знает их значение. Чтобы было проще сориентироваться, рекомендуем ознакомиться с краткими характеристиками. Основное, на что следует обратить внимание при покупке приборов освещения:

Мощность. Она обозначается буквой W. Этот параметр означает объем электроэнергии, который потребляет лампа или светильник. Важно, чтобы мощность осветительного прибора не превышала номинальные возможности сети. В противном случае он не сможет работать в полную силу. Количество лампочек. Чем их больше, тем ярче будет освещать пространство люстра или светильник. Однако от количества лампочек зависит расход электричества. Тип цоколя. Он может быть следующих стандартов: Е27 и Е14. Первый представляет собой резьбу с быстрым принципом соединения. Диаметр такого цоколя равен 27 мм. Обычно именно им оснащаются лампы классического размера. Е14 – это миньоны, то есть, диаметр цоколя у них равен 14 мм. Они менее мощные, чем полноразмерные лампы, но и более экономичные в вопросе потребления энергии. Такими осветительными приборами обычно комплектуют светильники и бра. Цветовая температура. Этот параметр влияет на оттенок освещения. У обычных лампочек накаливания он равен 2 800 К. У современных светодиодных варьируется в пределах 2 700–3 500 К – теплый белый спектр. Нейтральный – это 3 500–4 600. Дневной свет – температура 4 600–5 200, а холодный – от 5 200 до 6 600К.

Помимо перечисленных свойств, следует также обратить внимание на сам магазин, где продаются товары. Покупать осветительные приборы лучше всего на проверенном сайте. В Украине одним из самых известных является магазин «Эгло», в каталоге которого представлен большой выбор товаров от одноименного австрийского бренда, дистрибьютором которого и выступает компания. Почему стоит заказать товар именно на этом сайте, расскажем ниже.

Преимущества покупки у официального дистрибьютора

Для многих не является очевидной разница между осветительными приборами с ближайшего рынка и фирменными светильниками Eglo. Однако она есть, и весьма существенная. В первую очередь отметим, что интернет-магазин Eglo – официальный дистрибьютор непосредственного производителя. Это говорит о том, что в каталоге представлены только фирменные товары, на которые распространяется гарантия качества. То есть, покупка в интернет-магазине влечет меньше рисков.

Второе преимущество заказа на сайте компании-дистрибьютора – большой выбор дизайнерских осветительных приборов от известного производителя. Если нужен оригинальный светильник, эксклюзивная люстра или бра для оформления интерьера, то подходящую продукцию можно подобрать в каталоге интернет-магазина «Эгло». Несмотря на разнообразие товаров в гипермаркетах, фирменные дизайнерские осветительные приборы от известного бренда за разумные деньги там просто не найти.

Третий аргумент – удобность. Чтобы купить товар на сайте компании-дистрибьютора, не нужно никуда ходить. Ознакомиться с ассортиментом и оформить заказ можно в любое время, не выходя из дома. Вы получите его по почте или сможете забрать в пункте самовывоза.