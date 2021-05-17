Особенности выбора осветительных приборов: основные параметры, которые следует учитывать при покупке

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Осветительные приборы выпускаются в огромном ассортименте. Это всевозможные светильники, бра, торшеры и люстры, без которых не обходится ни одно помещение. Сегодня также распространена концепция, когда именно осветительные приборы становятся важным элементом дизайна интерьера и акцентной деталью. Поэтому к их выбору следует отнестись максимально ответственно и серьезно.
Основные параметры: что следует учитывать
Практичность того или иного светильника напрямую зависит от его конструктивных и технических характеристик. Обычно эти параметры указаны в описании, однако не каждый покупатель знает их значение. Чтобы было проще сориентироваться, рекомендуем ознакомиться с краткими характеристиками. Основное, на что следует обратить внимание при покупке приборов освещения:
Помимо перечисленных свойств, следует также обратить внимание на сам магазин, где продаются товары. Покупать осветительные приборы лучше всего на проверенном сайте. В Украине одним из самых известных является магазин «Эгло», в каталоге которого представлен большой выбор товаров от одноименного австрийского бренда, дистрибьютором которого и выступает компания. Почему стоит заказать товар именно на этом сайте, расскажем ниже.
Для многих не является очевидной разница между осветительными приборами с ближайшего рынка и фирменными светильниками Eglo. Однако она есть, и весьма существенная. В первую очередь отметим, что интернет-магазин Eglo – официальный дистрибьютор непосредственного производителя. Это говорит о том, что в каталоге представлены только фирменные товары, на которые распространяется гарантия качества. То есть, покупка в интернет-магазине влечет меньше рисков.
Второе преимущество заказа на сайте компании-дистрибьютора – большой выбор дизайнерских осветительных приборов от известного производителя. Если нужен оригинальный светильник, эксклюзивная люстра или бра для оформления интерьера, то подходящую продукцию можно подобрать в каталоге интернет-магазина «Эгло». Несмотря на разнообразие товаров в гипермаркетах, фирменные дизайнерские осветительные приборы от известного бренда за разумные деньги там просто не найти.
Третий аргумент – удобность. Чтобы купить товар на сайте компании-дистрибьютора, не нужно никуда ходить. Ознакомиться с ассортиментом и оформить заказ можно в любое время, не выходя из дома. Вы получите его по почте или сможете забрать в пункте самовывоза.
14:04: Більше половини українців не підтримують зміну глави МОЗ
08:26: Корона «Міс Всесвіт-2021» дісталась учасниці з Мексики
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