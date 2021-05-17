Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Більше половини українців не підтримують зміну глави МОЗ
  • Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука
  • Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України

Особенности выбора осветительных приборов: основные параметры, которые следует учитывать при покупке

zmxn 16 травня 2021, 04:04
Версія для друку

Осветительные приборы выпускаются в огромном ассортименте. Это всевозможные светильники, бра, торшеры и люстры, без которых не обходится ни одно помещение. Сегодня также распространена концепция, когда именно осветительные приборы становятся важным элементом дизайна интерьера и акцентной деталью. Поэтому к их выбору следует отнестись максимально ответственно и серьезно.

Основные параметры: что следует учитывать

Практичность того или иного светильника напрямую зависит от его конструктивных и технических характеристик. Обычно эти параметры указаны в описании, однако не каждый покупатель знает их значение. Чтобы было проще сориентироваться, рекомендуем ознакомиться с краткими характеристиками. Основное, на что следует обратить внимание при покупке приборов освещения:

  1. Мощность. Она обозначается буквой W. Этот параметр означает объем электроэнергии, который потребляет лампа или светильник. Важно, чтобы мощность осветительного прибора не превышала номинальные возможности сети. В противном случае он не сможет работать в полную силу.
  2. Количество лампочек. Чем их больше, тем ярче будет освещать пространство люстра или светильник. Однако от количества лампочек зависит расход электричества.
  3. Тип цоколя. Он может быть следующих стандартов: Е27 и Е14. Первый представляет собой резьбу с быстрым принципом соединения. Диаметр такого цоколя равен 27 мм. Обычно именно им оснащаются лампы классического размера. Е14 – это миньоны, то есть, диаметр цоколя у них равен 14 мм. Они менее мощные, чем полноразмерные лампы, но и более экономичные в вопросе потребления энергии. Такими осветительными приборами обычно комплектуют светильники и бра.
  4. Цветовая температура. Этот параметр влияет на оттенок освещения. У обычных лампочек накаливания он равен 2 800 К. У современных светодиодных варьируется в пределах 2 700–3 500 К – теплый белый спектр. Нейтральный – это 3 500–4 600. Дневной свет – температура 4 600–5 200, а холодный – от 5 200 до 6 600К.

Помимо перечисленных свойств, следует также обратить внимание на сам магазин, где продаются товары. Покупать осветительные приборы лучше всего на проверенном сайте. В Украине одним из самых известных является магазин «Эгло», в каталоге которого представлен большой выбор товаров от одноименного австрийского бренда, дистрибьютором которого и выступает компания. Почему стоит заказать товар именно на этом сайте, расскажем ниже.

Преимущества покупки у официального дистрибьютора

Для многих не является очевидной разница между осветительными приборами с ближайшего рынка и фирменными светильниками Eglo. Однако она есть, и весьма существенная. В первую очередь отметим, что интернет-магазин Eglo – официальный дистрибьютор непосредственного производителя. Это говорит о том, что в каталоге представлены только фирменные товары, на которые распространяется гарантия качества. То есть, покупка в интернет-магазине влечет меньше рисков.

Второе преимущество заказа на сайте компании-дистрибьютора – большой выбор дизайнерских осветительных приборов от известного производителя. Если нужен оригинальный светильник, эксклюзивная люстра или бра для оформления интерьера, то подходящую продукцию можно подобрать в каталоге интернет-магазина «Эгло». Несмотря на разнообразие товаров в гипермаркетах, фирменные дизайнерские осветительные приборы от известного бренда за разумные деньги там просто не найти.

Третий аргумент – удобность. Чтобы купить товар на сайте компании-дистрибьютора, не нужно никуда ходить. Ознакомиться с ассортиментом и оформить заказ можно в любое время, не выходя из дома. Вы получите его по почте или сможете забрать в пункте самовывоза.

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції