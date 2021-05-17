Как выбрать столовые приборы: советы от BUTLERS

zmxn 17 травня 2021, 04:00

На первый взгляд кажется, что купить столовые приборы сегодня не составляет труда. Выбор товаров настолько большой, что проблем с поиском нужных изделий не возникнет. Действительно, это так. Но для совершения удачной покупки вы должны понимать, что именно необходимо приобрести и в каком исполнении. Тогда вы останетесь довольны выбором, сможете выполнить полноценную и качественную сервировку стола.

Требования к столовым приборам

Независимо от того, что вы планируете – купить набор столовых приборов или сформировать заказ отдельно по предметам, должны знать основные требования, которые предъявляются к товарам данной группы. Они будут такими:

оптимальный вес – изделия не должны быть слишком тяжелыми или очень легкими;

подходящие размеры – вам нужно купить вилки и ложки , ножи, другие изделия в таком исполнении, чтобы ими было удобно пользоваться;

, ножи, другие изделия в таком исполнении, чтобы ими было удобно пользоваться; прочное покрытие – оно должно быть идеально ровным, без пятен и потертостей, устойчивым к механическим воздействиям, влиянию бытовой химии;

экологически безопасный, нетоксичный материал изготовления. Он не должен вступать в реакцию с пищей и жидкостями;

решая купить вилки , ложки, проследите за тем, чтобы на изгибе было небольшое утолщение. Оно предотвратит появление прогибов при нажатии на столовые приборы;

, ложки, проследите за тем, чтобы на изгибе было небольшое утолщение. Оно предотвратит появление прогибов при нажатии на столовые приборы; ровные края. Особо важным это требование будет по отношению к вилкам. Их зубья должны быть гладкими, чтобы не доставлять дискомфортные ощущения во время еды.

Помните, пользование столовыми приборами должно быть удобным, безопасным и приятным. Тогда вы останетесь довольны покупкой, не пожалеете о выборе. И радует то, что найти в каталоге подходящие изделия не составляет труда. Главное – понимать, что вам необходимо.

Как выбрать столовые приборы

Прежде всего, подумайте, какие изделия вам необходимы. Если вы решили полностью обновить столовые приборы, то обязательно нужно купить ложки в таких вариантах: столовые, чайные, десертные. Также понадобятся:

вилки: столовые, для вторых блюд, закусочные, десертные;

ножи: столовые, для вторых блюд, для масла;

щипцы для спагетти;

лопатки для рыбы, кондитерских изделий;

половники для первых блюд и соусов.

Теперь нужно решить, из какого материала лучше купить столовые приборы. Вам доступны изделия из:

алюминия. Они предложены небольшим выбором, потому как на практике показывают себя не с лучшей стороны. Они легкие, но не устойчивы к влиянию абразивов, некоторой бытовой химии, не должны длительно контактировать с водой, не очень прочные;

нержавеющей стали. Лучшее решение, если говорить о сочетании качества и цены. Такие приборы имеют привлекательный вид, служат долгое время, сохраняя первоначальные характеристики, химически устойчивы, экологически безопасны;

мельхиора – сплава меди и никеля. Столовые приборы из этого металла не пользуются особым спросом из-за требовательности к уходу. Их нужно мыть подходящими средствами, сразу вытирать насухо. В противном случае изделия покрываются темными пятнами.

И последнее – дизайн. Здесь вы можете выбирать те варианты, которые нравятся больше других. Лучше, если купленные изделия будут соответствовать по стилю, дизайну другим составляющим стола, в частности, посуде, скатерти.

Теперь вы знаете все, что нужно для того чтобы совершить удачную покупку. А выбрать магазин не составит труда. В Украине оформить приобретение по невысокой цене можно в BUTLERS. Сеть включает магазины в Киеве, а также интернет-магазин, где оформлять покупки могут жители разных городов страны.