Більше половини українців не підтримують зміну глави МОЗ

Аня Мартинюк 17 травня 2021, 14:04

25% підтримують таку ідею.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 травня, стало відомо, що 55% українців не хочуть, аби Максим Степанов покидав пост очільника МОЗ. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, українців опитували в період з 4 до 8 травня. Також відомо, що 25% опитаних підтримують призначення нового глави міністерства. Відповідаючи на запитання, чи потрібно зараз замінити міністра, 31% опитаних зазначили – однозначно ні, 14% - однозначно так, 19% - складно відповісти. 24% - відповіли скоріше ні, 12% - скоріше так.