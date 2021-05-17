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Дощі завтра в Україні – скрізь – синоптик

Аня Мартинюк 17 травня 2021, 12:38
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Дощі завтра в Україні – скрізь – синоптик

Разом з тим в країні буде тепло.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 травня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що у другий робочий день тижня українців чекають дощі з грозами, які супроводжуватимуться сильним вітром.

«Дощі завтра в Україні - скрізь. Температура повітря протягом дня трохи розділиться: на Сході +20+24 градуси, на Заході +16+18 градусів, на Півночі +18+21 градус, на Півдні +17+22 градуси, у Центрі від вінницьких +17 до дніпровських +23 градусів. Черкаси +20, Полтава+22, Кропивницький +18», - розповіла вона.

Синоптик уточнила, що у Києві температура повітря сягне +18, +19 градусів. Також у столиці йтиме дощ. За прогнози синоптика, з 21 травня опадів в Україні поменшає, а тепла побільшає.

 

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