Зеленський готує велику прес-конференцію

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Президент готовий підвести підсумки дворічного головування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 травня, у прес-службі Офісу президента повідомили, що 20 травня відбудеться велика прес-конференція, на якій будуть підбиті підсумки двох років правління.
Голова Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив журналістам цю інформацію.
Як відомо, 20 травня 2020 року також проходила така прес-конференція, однак багато журналістів були до неї недопущені.
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