Зеленський готує велику прес-конференцію

Аня Мартинюк 17 травня 2021, 12:01

Президент готовий підвести підсумки дворічного головування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 травня, у прес-службі Офісу президента повідомили, що 20 травня відбудеться велика прес-конференція, на якій будуть підбиті підсумки двох років правління.

Голова Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив журналістам цю інформацію.

Як відомо, 20 травня 2020 року також проходила така прес-конференція, однак багато журналістів були до неї недопущені.