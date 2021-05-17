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Зеленський готує велику прес-конференцію

Аня Мартинюк 17 травня 2021, 12:01
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Зеленський готує велику прес-конференцію

Президент готовий підвести підсумки дворічного головування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 травня, у прес-службі Офісу президента повідомили, що 20 травня відбудеться велика прес-конференція, на якій будуть підбиті підсумки двох років правління.

Голова Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив журналістам цю інформацію.

Як відомо, 20 травня 2020 року також проходила така прес-конференція, однак багато журналістів були до неї недопущені.

  

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